Fostul principe Nicolae a transmis un mesaj de Crăciun românilor în care spune că sărbătoarea naşterii Domnului „este o perioadă de regăsire cu cei dragi, de reîntoarcere către noi înşine”.



„Crăciunul bate la uşa sufletelor noastre dupa înca un an în care am muncit, am sperat, ne-am întristat, au plecat oameni din vieţile noastre în timp ce alţii abia au sosit. Este o perioadă de regăsire cu cei dragi, de reîntoarcere către noi înşine. Este şi un prilej ca noi, românii, să încercăm să fim mai buni unii cu ceilalţi. Oriude vă aflaţi, eu şi Alina vă dorim să aveţi Sarbători frumoase şi un Crăciun în pace alaturi de toţi cei dragi. Să ne bucurăm... citeste mai mult