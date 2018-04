Dinu Giurescu a murit. Cunoscutul istoric a încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

Ministrul Culturii și Identității Naționale, George Ivașcu, transmite următorul mesaj de condoleanțe după aflarea veștii morții academicianului Dinu C. Giurescu.

”În plin an de comemorări istorice, aflu cu adâncă durere trecerea în neființă a unui nume greu cât o întreagă bibliotecă: academicianul Dinu C. Giurescu ne-a părăsit, după o viață aproape la fel de lungă și plină ca cea a României unite. Viața istoricilor este deseori discretă, în umbra operei și cercetărilor... citeste mai mult