O femeie din California însărcinată cu gemeni, are nevoie urgentă de un donator de măduvă pentru a o ajuta să învingă cancerul cu care a fost diagnosticată la începutul sarcinii.

La doar câteva luni după ce a aflat că este gravidă, Susie Rabaca, în vârstă de 36 de ani, a început să se simtă rău și a mers la un control. Atunci a aflat că are o formă agresivă de leucemie, un cancer care începe în măduva osoasă iar apoi ajunge în sânge. Pentru a supraviețui ea are nevoie de un donator de măduvă... citeste mai mult