Mesajul Arhiepiscopului Tomisului cu ocazia Anului Nou - ”Este darul lui Dumnezeu Noul An”

Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie, a transmis constănţenilor, un mesaj cu prilejul Anului Nou.

”Iată anul se înnoiește. Am încheiat anul 2017. Spunem bun-venit anului 2018. Este darul lui Dumnezeu Noul An pentru că El ne-a ținut sănătoși, să mai întâmpinăm un an din viața noastră prin mila, darul și ajutorul lui Dumnezeu. Orice înnoire a timpului trebuie să fie și o înnoire a vieții noastre. Am lăsat în urmă poverile anului care s-a încheiat. Păcatele pe care le-am săvârșit.” a transmis ÎPS Teodosie.

"La mulți ani tuturor și anii să vă fie cu spor, de bucurie, de fapte bune, de dragoste, cu roade atât de frumoase încât șfârșitul anului care a...