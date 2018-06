Soprana Angela Gheorghiu a spus, marţi seară, că nu are datorii la statul român, aşa cum a precizat primarul Gabriela Firea şi că afirmaţiile edilului cu privire la onorariul oferit pentru concertul din 2017 sunt „total lipsite de eleganţă”.

„Îmi pare rău că Primarul General al Bucureştiului a ales să răspundă mesajului meu cu o serie de inexactităţi şi insinuări, ba chiar cu acuzaţii foarte grave, doar pentru că am curaj să spun lucrurilor pe nume. Am anunţat înainte de data de 1 Decembrie că nu mai pot participa la ceremonia de decernare a titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti din motive personale. Nu am vrut atunci să intru în detalii, dar am... citeste mai mult