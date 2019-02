MESAJE DE VALENTINE'S DAY E 14 Februarie, ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR, ziua în care e momentul să-ți mărturisești, din nou, iubirea pentru cei dragi.

Ziua Îndrăgostiţilor a fost special creată pentru oamenii care au pe cineva unic aproape, aşa că sunt norocos că te am pe tine. La mulţi ani de Valentine’s Day! Te iubesc!

MESAJE DE VALENTINE'S DAY Dacă ai o iubită care are obiceiul de a-ţi face declaraţii pline de romatism, nu te lăsa mai prejos. Încearcă o formulă nouă de mesaj cu această ocazie, unul sub formă de versuri:

MESAJE DE VALENTINE'S DAY Când lumina... citeste mai mult

