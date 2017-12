MESAJE DE CRĂCIUN Sarbatorile Craciunului si Anului Nou sa va aduca tot ce-i mai bun pe lume, multa iubire, fericire si prosperitate.MESAJE DE CRĂCIUN

MESAJE DE CRĂCIUN Mos Craciun bate la usa, scoate mana din manusa si va da din palma lui darurile cerului, langa brad si langa foc sa va umple de noroc!

MESAJE DE CRĂCIUN Iti urez, tie si familiei tale, multa sanatate, fericire si MULT NOROC in viitor! LA MULTI ANI! Sper ca aceasta sarbatoare sa va aduca numai fericire in casa si familie! MESAJE DE CRĂCIUN

MESAJE DE CRĂCIUN Aceasta e o noapte speciala, in care poti intalni o persoana speciala! Este vorba despre copilul care ai fost. Uita pentru o noapte grijile si... citeste mai mult