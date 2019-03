Mesaje de 8 martie. 30 de urari si felicitari de Ziua Femeii!

Mesaje de 8 martie. Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale lumii. Ziua Internationala a Femeii a fost adoptata in 1977, printr-o rezolutie a Adunarii Generale a ONU.[1] ONU a sarbatorit pentru prima data Ziua internationala a femeii pe 8 martie, in 1975 — Anul international al femeii.

