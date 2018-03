MESAJE 8 MARTIE. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale lumii. Ziua internationala a Femeii a fost adoptata in 1977, printr-o rezolutie a Adunarii Generale a ONU si a fost sarbatorita pentru prima data pe 8 martie 1975 – Anul international al femeii.

MESAJE 8 MARTIE. „Unei singure fiinţe din viaţa mea îi datorez tot ceea ce eu am şi ceea ce sunt azi. Ea mi-a dat naştere, m-a crescut şi m-a învăţat să iubesc. Nu exista... citeste mai mult