Mesaj șocant al șoferului care a produs accidentul mortal de pe trecere de pietoni din Suceava

Tânărul de 26 de ani care a spulberat pe trecerea de pietoni o tânără mămică și pe bebelușul ei, a vorbit despre teribilul accident, informează Observator TV.

El spune că nu a frânat la trecere pentru că a încercat să o evite pe femeia care, spune el, ar fi ieșit dintre mașinile parcate direct pe trecerea de pietoni, cu căruciorul. "Aveam și poate ceva viteză, veneam pe prima bandă, doamna o ieșit dintre mașini, am știut că nu pot frână, am vrut s-o evit pe partea dreapta, dar a sarit in fata mea și asta o...