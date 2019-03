“Mă numesc Andreea. Am decis să iau atitudine împotriva politicienilor care îmi fură viitorul. Cu fiecare minciună, cu fiecare decizie proastă, ei vorbesc nimicuri. Timp în care cei mulţi ca mine suferă, iar natura moare", așa își începe eleva de 12 ani din Reșița mesajul adresat clasei politice din România, într-un clip pe YouTube ce a devenit deja viral.

Clipul are puțin peste un minut și a fost filmat în Sebeș, în fața unei fabrici de prelucrare a lemnului. Andreea s-a alăturat mişcării globale „Fridays for Future”, campanie iniţiată de o elevă din Suedia, în semn de protest pentru lipsa de acţiune politică faţă de schimbările climatice și trage un semnal de alarmă asupra... citeste mai mult

