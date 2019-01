„Happy New Year 2018!” („Un an nou fericit 2018!”), a fost mesajul proiectat pe Harbour Bridge din Sydney în noapte dintre ani, în timpul spectacolului pirotehnic, în loc de „Happy New Year 2019!”, relatează Digisport.ro.

Titlul de pe prima pagină a ziarului Sydney Morning Herald de marţi a fost „Oh, nu, este 2018 din nou”, legat de mesajul proiectat pe pod în timp ce erau lansate cele 8,5 tone de artificii.

