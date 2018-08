După succesul de la San Jose, Mihaela a primit foarte multe mesaje de felicitare şi a ţinut să le transmită românilor un mesaj. "Vreau sa le multumesc tuturor celor care cred in mine, carora le place jocul meu. Stiu ca am multe suisuri si coborasuri in timpul meciurilor, ca urlu, ca vorbesc urat, dar traiesc fiecare clipa! Sper ca ma veti sprijini atat la bine cat si mai rau. Sper sa fiti mandri de mine si poate voi fi un model pentru copilul vostru", a spus Mihaela intr-un interviu pentru WTA, citat de ziare.com. citeste mai mult

