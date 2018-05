Victor Ponta şi Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecat pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă.

Decizia instanţei nu este definitivă.

”Ma bucur ca in Romania se poate face dreptate / imi pare rau de faptul ca asemenea abuzuri si inscenari s-au petrecut si se petrec inca in tara noastra/ si ma bucur ca exista judecatori care rezista la toate presiunile si isi fac datoria de a aplica legea!

Ii multumesc avocatului meu Florin Surghie si tuturor celor care au crezut tot timpul in nevinovatia mea/ si nu am niciun sentiment negativ fata de toti cei care timp de