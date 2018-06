Aud din ce in ce mai multe informatii despre supararile provocate sefului militar al Armatei Romane. Generalul Nicolae Ciuca este un profesionist desavarsit, un militar de cariera pretuit de camarazii sai, un roman elogiat in cele mai importante capitale ale lumii de catre omologii sai, scrie jurnalistul Radu Tudor, pe blog.

Avand in vedere unele masuri extrem de controversate ce sunt pregatite in continuare cu efect nefast asupra organismelor militare romanesti, ma vad nevoit sa trag un semnal de alarma : opriti-va !

Deocamdata ma abtin sa comentez mai mult din ce tot aud. Ar putea... citeste mai mult