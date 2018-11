Acuzată că este arogantă, Maria Şarapova a declarat că nu intenţionează să lege vreo prietenie în vestiar şi că e setată doar pe victorie.

"Sincer, nu-mi ascund sentimentele. Ştie toata lumea că tenisul este meseria mea. Eu doar intru pe teren să cîştig. Orice fată pe care o intalnesc este o rivală. La fel şi in vestiar. Eu nu sunt una dintre cele care incepe o conversaţie despre vreme cu cateva minute înaintea meciului. Eu am un spirit competitiv!

Ok, le pot saluta, dar nu o să le dau flori! Nu... citeste mai mult

