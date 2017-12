Dragi membri C.A.R.P., voluntari, colaboratori, simpatizanți și nemembri, dragi români,

Cu prilejul sãrbãtorilor de iarnã, vã transmit gândul cel bun de pace, de sãnãtate și, mai cu seamã, de speranțã în mai bine și frumos, atât pentru dumneavoastrã, cât și pentru România.

Dragi prieteni, anul 2017 ne-a adus frãmântãri de tot felul: adesea am urcat pe valul nãdejdii împlinite, pentru ca mai apoi sã ne trezim în hãul deznãdejdii. Dar am rezistat, chiar dacã ne amãgim cã „românul are șapte vieți în pieptu-i de aramã!” Chinuindu-ne în spațiul național sau bâjbâind dupã colacii... citeste mai mult