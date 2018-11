Mersul pe stradă poate fi o activitate foarte periculoasă. A păţit-o o femeie din China căreia i s-a surpat trotuarul sub picioare.

S-a întâmplat în miezul zilei într-un oraş din nord-vestul Chinei. Femeia a căzut mai mulţi metri în groapa apărută din senin.

Imediat, un biciclist, aflat în apropiere, i-a aruncat casca să se protejeze de pietrele care cădeau.

În cele din urmă, a fost scoasă şi dusă la spital. Are câteva coaste rupte, dar viaţa nu îi este în pericol.

Deocamdată, nu se ştie din ce motiv s-a surpat pământul.

