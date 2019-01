Un anunt cutremurator venit la 112 marti seara la Timisoara a mobilizat echipajele de salvare in nordul orasului. Un barbat de 42 de ani se aruncase de la etajul 3 al blocului in care locuia pe strada Grigore T Popa, in zona Aradului, scrie...

Antena 3, 14 Martie 2018