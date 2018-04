Egipteanul de 25 de ani are o poveste de viaţă impresionantă, în care s-a luptat din răsputeri să ajungă fotbalist. Hamdi Nooh, primul antrenor al lui Mohamed Salah, a dezvăluit ce sacrificii a făcut jucătorul egiptean, pentru a practica fotbalul. Zilnic, Salah făcea naveta din localitatea Nagrig până la Cairo pentru a se antrena. Făcea câte opt ore pe drum şi aproape 300 de kilometri tur-retur. "Bătea cale lungă cu trenul. Mergea de la Nagrig la Basyoun, apoi spre Tanta, iar de la Tanta spre Cairo, unde se afla baza de antrenament a clubului. Am rămas mască când am aflat de unde vine. Avea parte de un drum... citeste mai mult

