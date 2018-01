Mărul este fructul care nu trebuie să lipsească din alimentaţie când vrei să slăbeşti. Poate nu ştiai, dar mărul verde are foarte multe beneficii şi chiar este recomandat persoanelor care vor să slăbească. Află de ce!

Este sursă importantă de fibre În timpul dietei trebuie să optezi pentru alimente bogate în fibre. Fibrele stimulează procesul de digestie, oferă saţietate şi au în general un indice caloric mai mic. În plus, fibrele ajută la asimilarea celorlalte substanţe nutritive de către organism. Mărul este fructul care conţine o cantitate mare de fibre, aşa că mănâncă-l o dată sau de două ori pe zi.

