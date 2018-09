In acest an, pe Valea Dâmboviţei vorbim despre o producţie de mere foarte bună. Un an bogat pentru pomicultorii din Voineşti şi celelalte localităţi învecinate. Veştile bune nu se opresc aici. In două săptămâni, merele de Voineşti vor ajunge în două...

Dambovita, 29 August 2018