Mercur se afla in Varsator, intre 24 ianuarie si 10 februarie. Mercur este in exaltare in Varsator. Aici, vorbim despre o gandire progresista, o minte a viitorului, prin viziune, idei noi, inspiratie si inteligenta lucida. Este accesat geniul nativ din fiecare. Cand Mercur trece prin Varsator, incep sa "se invarta rotitele mintii" cu o viteza ametitoare. Aici, emotiile sunt desuete, iar abordarea situatiilor din viata noastra se poate face cu mai multa detasare, nonconformism, originalitate, indrazneala. Suntem surprinsi de propriile idei. Si e important sa credem, totusi, in ele, oricat de inadecvate le consideram. Pentru ca doar cei care pot trece de... citeste mai mult