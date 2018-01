Mercedesul lui Mr. Bean va fi scos la licitatie! Bijuteria pe patru roti, de 326 cai putere, va fi scoasa la licitatie in luna februarie.

Rowan Atkinson, omul din spatele personajului Mr.Bean, este cunoscut si pentru pasiunea pe care o are pentru masini.

Actorul a anuntat de curand ca isi va vinde Mercedesul 500 E in cadrul unei licitatii care se va desfasura la sfarsitul lunii februarie. Autovehiculul este dotat cu un motor V de cinci litri si are sub capota nu mai putin de 326 cai putere.

Masina este fabriacata in... citeste mai mult

