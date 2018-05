Mercedes nu are contract cu niciun pilot pentru sezonul 2019, însă prioritatea echipei este prelungirea acordului cu Lewis Hamilton. Cele două părți au anunțat anterior că poartă negocieri, iar directorul de motorsport Toto Wolff afirmă acum că acestea sunt aproape finalizate. În plus, austriacul nu este îngrijorat de posibilitatea ca Hamilton să plece la o altă echipă.

"Aproape am rezolvat totul. Nu vrem să-l pierdem și cred că nici nu vrea să plece. Totul este bine. În ultimele săptămâni am avut alte priorități, pentru că nu am fost... citeste mai mult

