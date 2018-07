La numai câteva zile după ce a publicat o serie de imagini în avanpremieră, Mercedes a dezvăluit toate detaliile despre Clasa A Sedan, model care se alătură astfel versiunii hatchback Clasa A prezentată încă din luna februarie. Conform tuturor așteptărilor, Clasa A Sedan preia practic designul, interiorul și tehnologiile disponibile pe Clasa A, însă are o lungime mai mare și, cel puțin în faza inițială, va fi disponibil în numai două versiuni de motorizare.

Mercedes Clasa A Sedan: date esențiale: ● Mercedes Clasa A Sedan este dezvoltat pe platforma MFA II (Modular Front Architecture) și are o lungime de 4549 mm, cu 130 mm în plus... citeste mai mult

