Mercedes-Benz va expune la Geneva noile versiuni limuzina si break ale Clasei C Pe langa noile Clasa G si Mercedes-AMG GT Coupe in patru usi, Mercedes-Benz va prezenta, la Salonul Auto de la Geneva din 2018, noile versiuni limuzina si estate ale Clasei C, cu noi motorizari, atat pe benzina si motorina, dar si plug-in hibrid.

Aflata in cel de-al cincilea an de productie, generatia actuala a Clasei C este cel mai de succes model de serie al Mercedes-Benz si etaleaza numeroase imbunatatiri. Designul exterior si interior a primit fiecare o cosmetizare aparte, iar arhitectura electronica este... citeste mai mult

