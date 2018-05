Mercedes-Benz Romania are cel mai amplu plan de recrutari din ultimii 10 ani Mercedes-Benz Romania va demara in acest an, cel mai amplu plan de recrutari din ultimii zece ani, urmand sa angajeze 60 de oameni noi.

Cele 60 de persoane care vor fi recrutate de companie in acest an se vor alatura celor 44, recrutate in 2017. Potrivit informatiilor oferite de Mercedes-Benz Romania, in 2017 si 2018 compania va recruta in total peste 100 de oameni noi, echivalentul unui plus de 50% de la 211 in 2016 la 316 anul acesta. Anul trecut, compania a avut o cifra de afaceri de 446... citeste mai mult

