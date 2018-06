Cea mai potentă versiune oferită de pentru Clasa X poartă indicativul X 350 d 4Matic. Sub capota pick-up-ului german se află un motor V6 diesel de 3.0 litri care produce 258 de cai putere la 3.400 rpm și 550 Nm între 1.400 și 3.200 rpm. Unitatea este cuplată la o cutie automată 7G-Tronic Plus și la un sistem de tracțiune integrală permanentă 4Matic (distribuția cuplului este de 40:60 față- spate). Dar în viitorul apropiat, Mercedes-Benz ar putea veni cu o ofertă și mai puternică pentru Clasa X.

Conform declarațiilor făcute de Frank Schumacher, omul care a coordonat proiectul "Clasa X", în viitor am putea face cunoștință și cu o versiune echipată cu un motor V8. Dar... citeste mai mult

