Mercedes-Benz lanseaza la Geneva noua versiune a limuzinei din Clasa C

Mercedes-Benz va prezenta in cadrul Salonului Auto de la Geneva din acest an noile versiuni limuzina si estate (break) ale Clasei C, cu noi motorizari, atat pe benzina si motorina, dar si plug-in hibrid.

Aflat in 2017 in cel de-al patrulea an pe piata, actuala generatie Clasa C a fost anul trecut cel mai bine vandut model Mercedes-Benz la nivel global, cu peste 415.000 de unitati.

Noua Clasa C adopta optiunile de control si conceptul de afisare al actualei Clase S, cu un display complet digital.

Premieră mondială: noul Mercedes-AMG GT Coupé în patru uși

