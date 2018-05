La finalul săptămânii trecute, a anunțat că noua generație . Modelul de off-road din portofoliul constructorului german este asamblat în cadrul fabricii din Graz, Austria. Uzina se ocupă de construcția lui Clasa G de aproape 40 de ani, primul vehicul fiind livrat în 1979. Noua generație Clasa G este disponibilă în două versiuni și poate fi comandată și în România. Cea mai accesibilă variantă are indicativul G500, iar prețul de pornire este de 107.748 de euro cu TVA. Sub capota lui G500 se află un V8 de 4.0 litri care produce 422 de cai putere. Cea de-a doua versiune oferită de nemți se numește AMG G 63 și are un preț de pornire... citeste mai mult

