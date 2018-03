Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Mercedes-Benz a prezentat Clasa C și Clasa C T-Modell facelift în cadrul Salonului Auto de la Geneva. Acum, producătorul german a publicat primele imagini cu Clasa C Coupe și Clasa C Cabrio facelift, modele pe care le vom vedea în premieră în cadrul Salonului Auto de la New York.

Constructorul german a operat câteva modificări estetice minore, a pregătit un pachet tehnologic ceva mai generos și oferă motorizări micro-hibrid. Cele două modele vor fi disponibile... citeste mai mult

azi, 12:33 in Auto, Vizualizari: 27 , Sursa: Automarket in