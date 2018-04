Mercedes antifonat cu tigãri de contrabandã

Pe 20 aprilie, in jurul orei 2.00 dimineatã, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã, cetãteanul din R. Moldova Marin S., in varstã de 24 de ani, conducand un autoturism marca Mercedes E320 CDI, inmatriculat in Lituania. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului si persoanei, ocazie cu care, echipa comunã de control a descoperit ascunsã in roata de rezervã a autoturismului, in aripile dreapta fatã si spate, scaune fatã, portiera dreaptã spate, in bord si in podea pasager... citeste mai mult