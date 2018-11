Lewis Hamilton a cucerit deja patru titlu mondiale pentru Mercedes și are contract cu echipa germană până în 2020 inclusiv. În contextul în care contractele lui Sebastian Vettel cu Ferrari și al lui Max Verstappen cu Red Bull expiră de asemenea în 2020, presa a speculat în mai multe rânduri că Hamilton ar putea fi tentat să plece la una dintre cele două echipe. Britanicul nu exclude această variantă, însă afirmă că în prezent nu are niciun motiv să concureze pentru o altă echipă.

"În prezent îmi este foarte dificil să mă văd în altă parte. Aceasta este familia mea, aici am crescut, dar am spus același lucru și când eram la McLaren. Unul dintre motivele... citeste mai mult

ieri, 16:45 in Auto, Vizualizari: 33 , Sursa: Automarket in