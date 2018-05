După ce în primele 3 curse nu a obținut nicio victorie, Mercedes a triumfat în Azerbaidjan și Spania, astfel că Lewis Hamilton a preluat conducerea clasamentului. Echipa germană anticipează însă că va avea parte de o cursă dificilă la Monaco, întrucât circuitul nu este unul adaptat pentru monopostul său, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani.

"Am văzut în ultimii an că au existat circuite care ni s-au potrivit bine și unele unde nu am fost perfecți. Monaco, Budapesta și Singapore au fost circuite unde nu am...

