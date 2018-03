Mercedes-AMG GT primește un frate cu patru uși: atac la Porsche Panamera cu un motor V8 biturbo de 639 de cai putere

Divizia sportivă Mercedes-AMG a dezvăluit marți în cadrul Salonului Auto de la Geneva un model dedicat familiștilor și care are în vizor Porsche Panamera. Este și primul model Mercedes care inaugurează apariția unui element inedit în numele oficial: conține numărul de uși pe care îl are. Astfel, noul Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe devine fratele familist al coupe-ului Mercedes-AMG GT și își propune să atragă clienți care au nevoie de spațiu fără a sacrifica elementul dinamic și rezervele de putere de sub capotă.

Mercedes-AMG GT Coupe: date esențiale: ● Noul Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe păstrează filosofia de design a altor modele AMG GT prin... citeste mai mult

ieri, 18:01 in Auto, Vizualizari: 61 , Sursa: Automarket in