a prezentat Clasa C și Clasa C T-Modell facelift în cadrul Salonului Auto de la Geneva. Câteva săptămâni mai târziu, nemții au publicat primele imagini cu versiunile C Coupe și C Cabrio facelift. Acum, constructorul german lansează Mercedes-AMG C 63 și C 63 S facelift. Așa cum era normal, modificările se aplică pe toate versiunile de caroserie (sedan, break, cabrio, coupe). Nemții oferă modificări minore la nivel estetic, îmbunătățiri la interior și motorul V8 biturbo, disponibil în două versiuni de putere.

Mercedes-AMG C 63 facelift: date esențiale ● Asemeni versiunilor normale, AMG C 63 și AMG C 63 S facelift vin cu modificări estetice fine. Liniile rămân aceleași, schimbările... citeste mai mult

ieri, 11:42 in Auto, Vizualizari: 53 , Sursa: Automarket in