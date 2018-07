Divizia de performanță a celor de la Mercedes are în prezent o gamă alcătuită din SLS, GT, GT 4-Door Coupe și Project One (foto). Constructorul german analizează oportunitatea de a extinde aceasta gamă cu încă un model sportiv care să rivalizeze cu Porsche 718 Cayman. Modelul ar urma să preia o serie de elemente de design de la Project One și să fie poziționat în gamă sub Mercedes-AMG GT, însă alte detalii nu au fost încă stabilite.

Sistemul de propulsie ar urma să se bazeze pe cel disponibil în prezent pe hot-hatch-ul A45 și să fie îmbunătățit pentru a genera aproximativ 400 de cai putere, la care s-ar putea adăuga și un sistem micro-hibrid.

Comparativ, Porsche 718 Cayman vine cu...

