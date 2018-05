În urmă cu doi ani, Mercedes și-a prezentat intențiile pentru lansarea unei game de mașini electrice sub brandul EQ. Primul dintre ele a fost prezentat atunci la Paris sub formă de concept, iar versiunea de serie a SUV-ului electric este tot mai aproape de realitate. Nemții au publicat acum noi imagini oficiale cu prototipul EQC, primul model electric din gama EQ. De asemenea, au apărut și informații proaspete legate de dezvoltarea mașinii ce va fi lansată anul viitor.

Mercedes a folosit și primele trei luni din acest an ca perioadă de teste pentru primul său model electric. În perioada ianuarie-martie, mai multe prototipuri EQC au fost puse la încercare în cele mai dificile... citeste mai mult

