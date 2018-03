„Mentorium Arena” si-a atins scopul | FOTO

REUSITÃ….Conferinta „Mentorium Arena”, desfãsuratã miercuri, 28 martie, la Teatrul „Victor Ion Popa” din Bârlad, si-a atins obiectivul în ceea ce priveste informarea cu privire la domeniile abordate în cadrul conferintei. Initiativa membrilor organizatiei International Community of the Young (ICY) a oferit tinerilor bârlãdeni sansa de a interactiona cu specialisti în psihologie, business, medicinã si IT. Au fost peste 230 de participanti, lucru care a arãtat cã tinerilor reponsabili din ziua de azi le pasã... citeste mai mult

