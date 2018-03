Mentorium Arena – programul ce te face absolvent al propriei vieti

Cel mai nou proiect al organizatiei nonguvernamentale International Community of the Young debuteazã miercuri, 28 martie, cu o conferintã în cadrul cãreia tinerii interesati de business, medicinã, psihologie si IT vor afla de la oameni cu experientã ce înseamnã cu adevãrat fiecare dintre aceste domenii.

Conferinta Mentorium Arena va avea loc la Teatrul ßVictor Ion Popa’ Barlad, incepand cu ora 14.00, vor conferentia Felix Pãtrãscanu – Managing Partner Fan Courier, prof. univ. dr. Ioan Beatrice Gabriela – Prorector in cadrul Universitãtii de Medicinã si Farmacie Iasi, Adrian Vantu – cu o experientã de peste 15 ani in domeniul psihologiei, timp in care a studiat la Harvard,... citeste mai mult