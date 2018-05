VIITORUL SUNÃ BINE… 25 de tineri liceeni bârlãdeni au participat la derularea proiectului „Mentorium Arena”, faza privind orientarea în carierã si consiliere vocationalã. Manifestarea a avut loc la Cinema Victoria Bârlad, în sala de conferinte, invitatul special a fost psihologul Patricia Dincã, mentor în cadrul ANMRF „Louis Parteur”.

Asociatia "International Community of the Young" (ICY) este o structurã non-guvernamentalã, care are ca principal scop dezvoltarea tinerilor prin activitãti care au la bazã tehnici moderne de predare, cum ar fi cea non-formalã. Ca urmare a dorintei de a-i ajuta pe...