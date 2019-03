„Becoming”, cartea de memorii a lui Michelle Obama, fostă primă doamnă a Statelor Unite, şi volumul „Fire and Fury” al lui Michael Wolff despre Donald Trump au fost nominalizate la British Book Awards.

Cele două cărţi sunt nominalizate la categoria „non ficţiune”, una dintre cele opt ale premiilor.

Pe aceeaşi listă se mai află „Everything I Know About Love”, de Dolly Alderton, „First Man In: Leading from the Front”, de Ant Middleton, „The Secret Barrister”, semnată The Secret Barrister, şi „The Language of Kindness: A Nurse's Story”, de Christie Watson.... citeste mai mult

