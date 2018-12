Memorialul “Nicolae Oancea”, la final

Fotbal în salã

IN MEMORIAM… Editia din acest an a Memorialului “Nicolae (Cucu) Oancea” a fost câstigatã de juniorii nãscuti în anul 2004 de la Sporting Club Comstar Vaslui.

Cea de-a XVIII-a editie a Memorialului “Nicolae (Cucu) Oancea” a ajuns la final. La editia din acest an au participat doar patru echipe de juniori. Este vorba despre Comstar Vaslui (grupa 2004), Comstar Vaslui (grupa 2005), Sporting Juniorul Vaslui (2002-2003) si echipa Scolii Gimnaziale Nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui. S-a jucat în sistem eliminatoriu, semifinale si finale, iar câstigãtoare a iesit Sporting Club Comstar Vaslui, grupa 2004,... citeste mai mult