Memorialul Corneliu Busu la sah, editia a III-a

„Această competiție a fost una de amploare, de înalt prestigiu, care nu este doar cea mai puternică organizată în județul Caraș-Severin, ci este una dintre cele mai puternice din zona de vest. Pot preciza că am avut peste 100 de participanți, 70 la Turneul A și 35 la Turneul B, am avut un fond de premiere de 25 000 de lei și nu cred că sunt foarte multe turnee în țară cu astfel de premii în bani. Ne bucurăm că reușim an de an să punem pe harta centrelor șahiste ale României și orașul Reșița. Avem juniori talentați, jucători seniori de forță și avem și competiții de mare valoare. Acest memorial este omologat atât de federația națională, cât și de... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 20 , Sursa: Caras Online in