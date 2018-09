Valentin Niţă este membru în Consiliul de Conducere al Autorităţii Rutiere Române. El şi-a depus declaraţia de avere aferentă anului fiscal anterior la data de 4 iunie 2018.



Niţă nu are niciun teren pe numele său, însă are un apartament de 67 de metri pătraţi, pe care l-a cumpărat în 1999. De asemenea, are un autoturism Renault, fabricat în 2016. La data de 7 noiembrie, el a vândut un autoturism Renault Laguna, pe care a primit suma de 23.000 de lei. Nu are nici credite, carduri de credit sau depozite bancare.



În ceea ce priveşte veniturile, Valentin Niţă a primit de la Ministerul Transporturilor un salariu de... citeste mai mult