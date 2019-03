Cei doi membri ai trupei britanice Her's şi managerul lor au murit într-un accident în California (SUA), a informat casa de discuri a grupului, citată vineri de EFE.

"Copleşiţi de tristeţe informăm că trupa Her's din Liverpool, formată din Stephen Fitzpatrick şi Audun Laading, şi managerul turneului lor, Trevor Engelbrektson, au murit tragic într-un accident de trafic la primele ore ale zilei de 27 martie în timp ce călătoreau spre un concert la Santa Ana (California, SUA)", a postat casa de discuri Heist or Hit pe Facebook.

După ce au lansat mai multe single-uri, britanicul Stephen Fitzpatrick şi norvegianul Audun Laading au editat în 2018 albumul... citeste mai mult