Melodia "This is America" a lui Childish Gambino, plagiat sau nu?

Fanii lui Childish Gambino se află în mijlocul unor dezbateri aprinse referitoare la melodia This is America. Este sau nu este plagiată?

În weekend, cineva a comparat pe Reddit hitul cu o melodie din 2016 a lui Jase Harley, fapt ce a dus la o dezbatere, scrie BBC. Rapperul în discuţie a scris pe contul său de Instragam că şi el crede că melodia sa a fost inspiraţie pentru Childish Gambino.

Managerul lui Childish Gambino, Fam Rothstein, a scris într-o postare pe Twitter, care a fost ulterior ştearsă, că melodia This is America nu este plagiată. “Internetul este un loc fără consecinţe.”, se arăta în postare. “Această melodie este... citeste mai mult