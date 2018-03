Melescanu: Perceptia Romaniei in UE, corecta in mare masura. Exista si stiri false care duc la o imagine negativa Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, sustine ca, in mare masura, perceptia Romaniei in UE este corecta, cu precizarea ca exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre.

