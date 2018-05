Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu a declarat că nu sprijină desecretizarea memorandumului privind mutarea ambasadei din Israel, aşa cum a propus liderul PSD în şedinţa Biroului Naţional al formaţiunii.

„Nu am discutat cu problema asta. A fost o idee, eu personal nu sprijin iniţiativa, dar e o hotărâre pe care o va lua premierul”, a declarat Meleşcanu, potrivit Mediafax.

El a mai afirmat că analiza pe această temă va fi gata în circa o lună.

„Cel mult o lună. Noi am cerut de la toţi să ne prezinte poziţii scrise pe această temă. Toate ministerele. Am abordat, în primul rând, problemele de securitate. Acum lucrăm în Ministerul de Externe la problemele juridice”, a mai spus Meleşcanu.... citeste mai mult